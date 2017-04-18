Американские ВВС направили на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 истребители F-22. Инцидент произошел у берегов Аляски в ночь на 18 апреля. Согласно информации РБК, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правительственные источники.

Телеканал отмечает, что в ходе инцидента российские бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, приблизились к границе США на самое близкое расстояние с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf.

На перехват российских бомбардировщиков были направлены два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Самолеты летели параллельными курсами порядка 12 минут. После этого оба Ту-95 развернулись и ушли обратно в сторону России.