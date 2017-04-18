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Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с итогами конституционного референдума.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.