Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с итогами конституционного референдума.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Дата: 2017/04/18 22:44
Раздел: Мир
Просмотров:
152
Общее число погибших российских военных с конца января 2017 года возросло до 21
Эрдоган заявил, что реформы в Турции не делают его диктатором
У иранского самолёта очень странная, малореалистичная аэродинамическая схема
Еще на 3 месяца
Инцидент произошел у берегов Аляски
Президент Турции заявил, что не собирается править вечно
В результате крушения полицейского вертолёта на востоке Турции погибли 12 человек.
Министерство культуры и туризма Азербайджана уже выразило свою обеспокоенность по этому поводу
4620 людей собралось в ботаническом саду Jawaharlal Nehru в южном штате Керала в честь Международного дня лесов,