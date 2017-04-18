Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги состоявшегося референдума не ставят его на одну доску с вечными правителями.

«Я на самом деле смертен, могу умереть в любой момент», — отметил Эрдоган в опубликованном сегодня интервью телекомпании Си-эн-эн. Президент отвечал на вопросы ее журналистов в своей резиденции в Анкаре.

Эрдоган отрицал, что намерен использовать предоставленные по итогам референдума широкие полномочия ради личной выгоды. «Система представляет собой смену, трансформацию в демократической истории Турции», — сказал он. «Там, где существует диктатура, не нужна система президентского правления», — пояснил глава государства.

«Есть избирательная система, демократия черпает власть у народа. Вот это мы называем национальной волей», — добавил он.

Источник: «Независимая газета».