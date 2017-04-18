В Сирии погибли еще двое российских контрактников — Алексей Сафонов и Владимир Плутинский, узнал Reuters. По данным агентства, общее число погибших российских военных с конца января 2017 года возросло до 21.

Агентство указывает, что среди погибших — 41-летний Алексей Сафонов и 46-летний Владимир Плутинский. Официального подтверждения этой информации от российских властей пока не поступало. Также Reuters сообщает о гибели Михаила Нефедова. Ранее о его смерти рассказывала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

По словам родственника Сафонова, военнослужащий погиб в середине марта. Подробностей собеседник агентства привести не смог, однако уточнил, что это произошло в Сирии. Его похоронили спустя две недели на хуторе Почтовый на юге России, где он родился. До военной операции он принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, добавил источник. Эту информацию агентству подтвердили соседи военного и местный чиновник.

О гибели Плутинского Reuters узнал после того, как ознакомился с официальным свидетельством о смерти. Он был убит под Пальмирой 12 февраля. Один из его родственников в разговоре с агентством рассказал, что военнослужащий был убит в сирийской провинции Хомс, при этом добавил, что он не служил в армии в это время.