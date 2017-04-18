TBMM genel kurulu, 24. dönem 3. yasama yýlý'nýn baþlamasý nedeniyle özel gündemle toplandý. 1 ekim 2012 / ali ünal

Члены парламента Турции одобрили пролонгацию на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.

Об этом сообщает CNN Turk.