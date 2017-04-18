Члены парламента Турции одобрили пролонгацию на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.
Об этом сообщает CNN Turk.
Об этом сообщает CNN Turk.
Дата: 2017/04/18 22:58
Раздел: Мир
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