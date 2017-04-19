Бывшие супруги Владимир и Наталья Потанины не смогли мирно решить спор о судьбе 215 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Стороны подтвердили свое намерение судиться, слушания назначены на 25 мая. Отмечается, что по просьбе владельца «Норильского никеля» процесс пройдет в закрытом режиме.

Наталья Потанина через суд добивается раздела совместно нажитого имущества. В данном иске женщина требует взыскать с бизнесмена 215,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за акции ЗАО «КМ Инвест». Согласно иску, закрытое акционерное общество являлось совместным предприятием Потанина и Михаила Прохорова. На «КМ Инвест» были оформлены активы таких компаний, как «Норильский никель», «Полюс Золото», ОПИН, Росбанк, «Силовые машины», «РУСИА Петролеум», «Интеррос Эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие».