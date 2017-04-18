Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петром Глыбочко, сообщает «Тренд».

Поприветствовав Петра Глыбочко, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева рассказала о сотрудничестве, налаженном с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М.Сеченова, деятельности Бакинского филиала этого вуза, отметила, что проект по созданию филиала очень успешный.

Подчеркнув, что в последние годы в стране проделана важная работа в системе здравоохранения, в этой сфере достигнуты большие успехи, Первый вице-президент Азербайджана отметила, что сейчас главная задача — дальнейшее повышение профессионализма работающих в системе здравоохранения. В этом контексте Мехрибан Алиева коснулась деятельности Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета, выразила уверенность в том, что студенты, получающие здесь образование, в будущем внесут вклад в развитие системы здравоохранения Азербайджана.

«Образование и здравоохранение – приоритетные сферы во всех странах», — сказала Первый вице-президент Азербайджана. Она подчеркнула, что в нашей стране эти сферы окружены государственной заботой. Сообщив, что сегодня в Азербайджане действуют филиалы ведущих высших учебных заведений мира, Мехрибан Алиева отметила наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М.Сеченова.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета Петр Глыбочко сказал, что рад встрече с Первым вице-президентом Азербайджана, выразил признательность за оценку, данную ею деятельности Бакинского филиала этого высшего учебного заведения. Отметив, что авторитетный профессорско-преподавательский состав университета проводит занятия со студентами Бакинского филиала, Петр Глыбочко сообщил, что побывал в филиале, встретился со студентами, которые довольны обучением здесь. Ректор отметил, что Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета обладает очень современной материально-технической базой. Петр Глыбочко сообщил, что обучающиеся в филиале студенты с III по VI курсы будут сдавать в университете структурированный экзамен, который имеет большое значение для повышения их профессионализма.

В заключение гость преподнес Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой памятный подарок.