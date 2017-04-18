Зарубежные источники считают, что показанный недавно по иранскому телевидению перспективный истребитель Qaher-313, полностью разработанный в Иране, на самом деле просто не сможет летать, сообщает National Interest.

В настоящее время иранская военная авиация состоит в большинстве своём из старых советских и американских самолётов. Их замена современными зарубежными образцами невозможна из-за санкций, наложенных на Иран. Чтобы решить эту проблему иранские военные решили положиться на собственные разработки, однако последние видео заставляют усомниться в их реалистичности.