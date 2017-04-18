Зарубежные источники считают, что показанный недавно по иранскому телевидению перспективный истребитель Qaher-313, полностью разработанный в Иране, на самом деле просто не сможет летать, сообщает National Interest.
В настоящее время иранская военная авиация состоит в большинстве своём из старых советских и американских самолётов. Их замена современными зарубежными образцами невозможна из-за санкций, наложенных на Иран. Чтобы решить эту проблему иранские военные решили положиться на собственные разработки, однако последние видео заставляют усомниться в их реалистичности.
У иранского самолёта очень странная, малореалистичная аэродинамическая схема. Крыло очень небольшого размера и обладает толстой передней кромкой, которая очень футуристично выглядит, но вряд ли поможет в воздухе. Общий аэродинамический профиль самолета подвержен рысканию и низкой управляемости, по мнению специалистов.
Наибольшие вопросы вызывают два очень небольших сопла, глубоко утопленных внутрь корпуса. Абсолютно непонятно как при этом будет осуществляться управление тягой двигателей. Кроме того, Иран имеет единственные двигатели подобного размера — это General Electric J85, снятые с купленных достаточно давно Northrop F-5 Freedom Fighter. Их мощности вряд ли хватит для современного боёвого самолета. Скорее всего мы видим макет, который бодро катается по аэродрому, но вряд ли когда-нибудь поднимется в воздух.