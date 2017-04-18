Любая иностранная компания, которая примет участие в раскопках или восстановительных работ на исторических памятниках, расположенных на оккупированных азербайджанских территориях, будет включена в «черный список».

Об этом во вторник сказал журналистам министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

«Недавно были выявлены очень беспокоящие нас факты. Стало известно, что на некоторых наших исторических памятниках, расположенных в оккупированном Нагорно-карабахском регионе, под предлогом повторного исследования проводятся раскопки с целью фальсификации истории. К сожалению, к этим работам иногда привлекаются ученые из других стран. Поэтому позиция Азербайджана является принципиальной. Если какая-либо иностранная компания примет участие в проведении незаконных раскопок или восстановительных работ на исторических памятниках, она будет внесена в «черный список» в Азербайджане и сотрудничество нашей страны с ней будет полностью прекращено», — сказал министр, которого цитирует «Тренд».

По его словам, министерство культуры и туризма Азербайджана уже выразило свою обеспокоенность по этому поводу.

«Мы, как министерство, уже выразили свою обеспокоенность на уровне ЮНЕСКО и ИСЕСКО», — сказал Гараев.