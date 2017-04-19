Пара из США со времени своего выхода на пенсию совершила более 100 круизов на одном и том же судне. На историю Бернарда и Дженис Каффари (Bernard и Janice Caffary) во вторник, 18 апреля, обратила внимание газета The Telegraph.

Все поездки чета Каффари совершила на лайнере Carnival Sensation, рассчитанном на 2056 пассажиров. При этом в 90 процентах случаев они выбирали одну и ту же каюту.

Carnival Sensation принадлежит компании Carnival Cruise Line, базирующейся во Флориде. В общей сложности начиная с 2000 года, Бернард и Дженис совершили 200 круизов на судах этого оператора. Они провели в море 878 дней и потратили на путешествия примерно 175,6 тысячи долларов.

Лайнеры Carnival Cruise Line курсируют по Карибскому морю и заходят в порты на Багамских островах. Однако чета Каффари редко покидает судно, так как им больше нравится развлекаться на борту и общаться с персоналом.

Источник: «Лента.ру»