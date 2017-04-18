По словам Дадаева, он выходил только в мечеть и в ресторан в день гибели Немцова, а после посещения ресторана «Веселый Бабай» якобы пришел домой в 16:45 и не выходил оттуда до следующего дня, уточняет РИА Новости.

Ранее подсудимые, в том числе сам Дадаев, не отрицали свою причастность к преступлению. 6 апреля в суде были оглашены показания Шадида Губашева, в которых он связал убийство политика с оскорблением мусульман. В них сказано, что выстрелы в Немцова произвел [Заур] Дадаев, брат Губашева Анзор был водителем в день убийства, а Беслан Шаванов (погиб при задержании) следил за Немцовым.

В тоже время обвиняемые уже меняли свои показания и отрицали свою причастность к резонансному убийству во время судебного следствия. 3 октября 2016 года после оглашения обвинительного заключения в суде все пять фигурантов дела заявили, что невиновны.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил 15 миллионов рублей за убийство Немцова. Киллером в Следственном комитете России считают Дадаева. Первоначально он дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, сославшись на пытки и давление следствия.