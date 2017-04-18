Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом после конституционного референдума, сообщила во вторник пресс-служба администрации украинского президента.

«Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турецкой республики Тайипом Реджепом Эрдоганом», — говорится в сообщении.

По данным администрации, в ходе разговора Порошенко отметил окончание в Турции политической кампании по внесению изменений в конституцию.

Кроме того, стороны обсудили углубление стратегического партнерства между двумя странами, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе развитие ситуации в Сирии.