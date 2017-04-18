Американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт считает, что РФ легко может захватить Республику Беларусь, прибегнув к крымскому сценарию.

Такое мнение Смарт высказал в эфире «Обозреватель.LIVE».

Он отмечает, что ускорить развитие таких событий может усиление разногласий между президентом Беларуси Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным.

По словам американского политолога, если ситуация обострится, белорусская армия и спецслужбы не смогут предотвратит российское вторжение. К тому же Лукашенко не может быть уверен в лояльности своих силовиков, так как все они очень долго работали с ФСБ и ГРУ.

Смарт считает, что Лукашенко сильно рискует, сделав шаг навстречу Западу и поссорившись с Путиным. который «шуток не понимает».

Политолог предполагает, что вероятность захвата Россией Беларуси высока. «Все будет как в Крыму», — прогнозирует он, указывая, что в Беларуси у многих имеются российские паспорта.