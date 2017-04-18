Совет финансовой стабильности под председательством премьер-министра Артура Расизаде провел заседание по итогам I квартала 2017 года.

Как сообщили АПА в секретариате ведомства, в ходе заседания были обсуждены вопросы макроэкономической и финансовой стабильности. Участники заседания отметили, что после января месячная инфляция начала снижаться, а манат в определенной степени укрепился. Кроме того, начали восстанавливаться темпы экономического роста.