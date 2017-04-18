Как сообщили АПА в секретариате ведомства, в ходе заседания были обсуждены вопросы макроэкономической и финансовой стабильности. Участники заседания отметили, что после января месячная инфляция начала снижаться, а манат в определенной степени укрепился. Кроме того, начали восстанавливаться темпы экономического роста.
«С начала 2017 года была обеспечена эффективная тактическая координация денежной, курсовой и фискальной политик, началась реализация программы по оптимизации объема денежной массы. Активизация операций по стерилизации, проводимых Центральным банком, сыграла стабилизирующую роль в нейтрализации негативного эффекта излишней денежной массы на валютный рынок и курс маната. Стабилизация на валютном рынке оказала адекватное влияние на национальную валюту Азербайджана, создав тем самым почву для начала дедолларизации экономики и сохранения инфляции на приемлемом уровне», — говорится в сообщении.