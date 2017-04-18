В Заводском районе Саратова осужден 49-летний гражданин Азербайджана Кямал Исам оглы Гасанов, сбивший человека при управлении автомобилем.

Как сообщает om-saratov.ru, суд установил, что в десятом часу вечера 5 сентября прошлого года. Гасанов, будучи за рулем автомобиля LADA PRIORA, сбил 38-летнюю женщину, которая переходила на другу сторону улицы по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. Суд назначил Гасанову один год исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы в доход государства, с лишением водительских прав на два года.