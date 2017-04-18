17 апреля в районе 04:00 утра, на территории Вандамского лесничества, в Национальном парке Шахдаг, на 4 километре дороги Габала-Лаза сошел оползень.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, причиной оползня стали интенсивные проливные дожди.

На место происшествия были немедленно привлечены сотрудники Национального парка и проведено исследование. Согласно первичным данным оползень охватил около 4 сотки территории леса на высоте 50-60 метров от уровня дороги.

О происшествии было доложено по инстанциям. В настоящее время соответствующие структуры проводят расчистку территории для открытия дороги.

Для контроля за территорией сотрудниками Национального парка Шахдаг было организовано дежурство.