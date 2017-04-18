Оператор азербайджанских нефтяных месторождений «Мурадханлы-Джафарли-Зардаб» канадская компания Zenith Energy Ltd, которая работает в стране всего полгода, начнет буровые работы в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор компании Андреа Каттанео в интервью Trend.

По словам гендиректора, компания прилагает все усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства по развитию нефтяных азербайджанских месторождений. Канадцы планируют приступить к буровым работам только в следующем году, потому что до этого необходимо закупить специальную буровую установку. Так, до конца 2017 года Zenith Energy Ltd хочет закупить одну из крупнейших буровых установок у Китая. Она позволит увеличить добычу нефти за более короткий срок, чем это было раньше.

«Мы работаем в Азербайджане лишь немногим более шести месяцев. Мы выполняем все свои обязательства по развитию этой деятельности в стране. Компания приобретет у Китая одну из крупнейших буровых установок для работ на суше в Азербайджане. Мы получим эту установку до конца 2017 года и начнем буровые работы в 2018 году», — сказал Каттанео.