Бакинское транспортное агентство обратилось в Кабмин и Министерство экономики в связи с применением единого тарифа для такси, действующих в столице.

Об этом АПА сообщил гендиректор агентства Вюсал Керимли.

«Таким образом, будет положен конец незаконной деятельности такси. Кроме этого, мы намерены применить единый тариф для такси. В снежную погоду такси повышают плату за проезд. Мы обратились в Кабмин и Министерство экономики, чтобы во всех действующих в Баку такси применялся единый тариф: ночной и дневной. В таком случае между такси будет здоровая конкуренция». В.Керимли добавил, что идея применения единого тарифа была положительно воспринята предпринимателями.