Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов.
Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что выборы назначены на 8 июня.
Дата: 2017/04/18 14:21
Раздел: Новость
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