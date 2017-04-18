4620 людей собралось в ботаническом саду Jawaharlal Nehru в южном штате Керала в честь Международного дня лесов, сообщает ВВС.

Мероприятие было организовано, чтобы подчеркнуть важность защиты окружающей среды, ведь сад является домом для сотен различных видов тропических деревьев. По правилам каждый участник акции должен был обнимать дерево в течение минуты.

Идея принадлежит телеканалу Asianet News Network Pvt. Ltd. и собственно исследовательскому институту Jawaharlal Nehru. Среди участников было замечено немало знаменитостей, государственных чиновников, журналистов, а также детей и студентов. Подобная акция проводится не впервые, однако предыдущий раз в ней приняло участие всего 1316 человек.