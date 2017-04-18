В результате предполагаемого удара ВВС США по мечети в западной части сирийской провинции Алеппо погибли по меньшей мере 38 мирных жителей, десятки получили ранения. Об этом говорится в отчёте Human Rights Watch.

По данным отчёта, США, предположительно, нанесли 16 марта удар по мечети Омар ибн аль-Хаттаб около населённого пункта Аль-Джина во время молитвы, когда там находились порядка 300 верующих.

Руководство США заявило, что целью атаки было собрание членов террористической группировки «Аль-Каида». Однако, по данным отчёта Human Rights Watch, никаких данных о готовящейся встрече террористов не было.