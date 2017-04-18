26 апреля в 18:30 в зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоится встреча с народным писателем, секретарем Союза писателей Азербайджана Чингизом Абдуллаевым.

На встрече писатель расскажет о своем творческом пути, ответит на вопросы участников мероприятия. Самые активные участники встречи получат книгу с автографом писателя. В рамках мероприятия также состоится концерт и показ фильма о Ч.Абдуллаеве.

Все собранные средства будут направлены на благотворительность.

Билеты можно приобрести на сайте http://kassir.az/az/event/ev-738, телефоны для справок 012-493-80-00; 070-214-00-01.