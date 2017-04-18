19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами ожидаются слабый туман и изморось, вечером – кратковременный дождь. Умеренный южно-западный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, туман. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

19 апреля в некоторых районах в течение короткого периода времени ожидается нестабильная погода, местами будут грозы, временами – дожди. Возможен град. Западный ветер в некоторых местах усилится. Уровень воды в реках может повыситься.