Суд над гражданином России армянского происхождения Маратом Уэлдановым-Галустяном пройдет в Баку 26 апреля.

Как передает агентство «Спутник», сестра Марата — Марианна Мирзоян поделилась своим беспокойством в связи с судьбой брата.

«Его по-прежнему беспокоит желудок и ему плохо в тюрьме. Его должны освободить, он невиновен, в противном случае я пойду на крайние меры. Если надо, полечу в Баку», — сказала Мирзоян.

По ее словам, Марат написал из СИЗО письмо, которое просил передать в консульский отдел посольства России в Баку. Однако, письмо до адресата пока не дошло. В письме Марат просил о встрече с представителями консульского отдела. Адвокат Галустяна боится отстаивать его интересы, а потому занимает нейтральную позицию.

В начале июня 2016 года в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 Уголовного кодекса АР — незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере — был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов (Галустян).