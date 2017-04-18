Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Тбилиси призывает Россию к конструктивному диалогу и выражает готовность к рассмотрению любых вопросов в дипломатическом пространстве, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении главы государства по поводу визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухум.

Маргвелашвили заявил, что крайне встревожен действиями российской стороны «в ответ на политику стратегического терпения правительства Грузии и конструктивные шаги Тбилиси в направлении стабилизации ситуации».

«Российская Федерация отвечает на это очередными направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии действиями, которые еще больше напрягают существующую обстановку», — говорится в документе.

Глава государства заявил, что «визит представителя иностранного государства в Грузию и функционирование любого представительства на территории страны возможно только с согласия властей Грузии».

Он призвал международное сообщество осудить «политику привилегированных интересов» России.