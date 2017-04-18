За минувший год количество людей, испытывающих крайний недостаток продовольствия, увеличилось на 28 млн.

Об этом RT сообщила сотрудник пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нина Кайяндер.

Таким образом, по состоянию на 2016 год около 108 млн человек во всем мире живут в условиях продовольственной нестабильности.

По мнению исследователей, основными причинами голода стали вооруженные конфликты и изменение климата.

Отмечается, что проблема голода стоит в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии. В огромных объемах продовольственной и гуманитарной помощи также нуждаются Ирак, Сирия, Малави и Зимбабве.