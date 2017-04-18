В последний путь – по асфальтовой дорожке

Очередной беспрецедентный факт из серии «Только в Азербайджане» был опубликован в социальной сети Facebook. Очевидцы засняли из окна огромную похоронную палатку, и КамАЗ с асфальтом, прокладывающий к этой палатке дорогу. Видимо, красные и зеленые ковровые дорожки в системе «похоронного бизнеса» — уже, как говорится, «вчерашний день». Глядя на фото, создается впечатление, что в мир иной ушел как минимум один из глав «Автойолсервиса».

Отметим, что в попытке перещеголять друг друга и хоть как-то выделиться, некоторые граждане Азербайджана доходят до реального маразма — начиная от первого крика ребенка и заканчивая последним вздохом близкого человека. И данный фотофакт – отличное оказательство.

Я.М.