Министр образования и науки Ерлан Сагадиев считает, что Казахстану следует отправить делегации в Узбекистан и Азербайджан, чтобы ознакомиться с опытом перехода на латиницу в данных странах.

«Достаточно качественно провести исследования, разобраться, что прошло очень хорошо, а что не очень. Какие ошибки они допустили. Должна быть проведена в первую очередь аналитическая работа, а потом она уже должна быть вынесена на обсуждение наших государственных органов, депутатов и так далее. И после этого можно начать предметно говорить», — цитирует слова главы Министерства образования и науки Казахстана портал tengrinews.kz.