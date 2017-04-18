О бывшем главе Министерства транспорта, ликвидированного распоряжением президента Ильхама Алиева от 13 февраля, Зие Мамедове после его заявления медиа о том, что он теперь простой гражданин и он отдыхает, уже некоторое время ничего не слышно. Распространенная Мамедовыми информация о том, что экс-министр будет назначен на новую должность, не подтвердилась.

Наоборот, теперь распространилась информация, что Мамедовы навсегда утратили доверие властей, и им грозит потеря «Garant» холдинга – их накопленного годами богатства.

Известно, что «PAŞA Bank» подал в суд на возглавляемый сыном Зии Мамедова — Анаром Мамедовым «Garant» холдинг из-за кредитного долга в размере 1 миллиона 141 тысячи манатов. На некоторую собственность Анара Мамедова, в том числе на недвижимость, расположенную на улице Мамеда Араза, известной в качестве «квартала миллионеров», наложен арест. Хоть экс-министр и заявлял, что не в курсе этого, но информация о наложении ареста подтвердилась. Выяснилось также что проживающий в настоящее время в Лондоне Анар Мамедов, который по каким-то причинам не может приехать в Баку, выплатил долг банку.

Конечно, для проработавшего 15 лет министром Зии Мамедова и обладающего в свое время безграничными возможностями Анара Мамедова 1 миллион – это мелочи. Не случайно когда Зия Мамедов еще занимал должность министра распространилась информация, что бросивший свои дела в Баку Анар Мамедов купил в Лондоне квартиру, стоимость которой исчисляется миллионами.

Как заявляет один из известных юристов, Анар Мамедов стал владельцем квартиры в расположенном в центре Лондона жилом комплексе «One Hyde Park». В этом фешенебельном комплексе, строительство которого обошлось примерно в 1,7 миллиарда долларов, стоимость квадратного метра начинается от 100 тысяч долларов.

Но согласно информации, покинув страну или возвратив кредит, Мамедовы не «спасутся». Они могут потерять здание отеля в виде паруса, расположенного неподалеку от Центра Гейдара Алиева, открытие которого должно было состояться еще 3 года тому назад.

То, что Анар Мамедов упал в глазах властей, было известно, о его крупных финансовых махинациях в лоббистской организации в США (Американо-Азербайджанский Альянс) писали даже американские газеты. Отстраненный от должности президента Федерации гольфа Анар Мамедов после избрания Трампа президентом снова оживился.

Он начал в медиа PR-компанию о близких связях с Трампом. Было сформировано мнение, будто без Мамедовых установление сотрудничества с новой администрацией США будет невозможным. К этой пропаганде присоединился и бывший в то время министром Зия Мамедов. Он сказал, что сотрудничает с Трампом. Но этот неверный пиар только приблизил «конец» Мамедовых, власти приняли решение навсегда разойтись с ними.

Согласно информации, Зия Мамедов может быть наказан за «неискреннюю» позицию по отношению к властям. Говорится, что серьезную роль в его попадании в немилость сыграли и его отношения с предавшим власти Азербайджана бывшим первым заместителем премьер-министра Аббасом Аббасовым. Сообщается, что хоть А.Аббасов и сжег мосты в отношениях с властями, но до недавнего времени продолжал загадочные контакты с Зией Мамедовым. Напомним, что в последние месяцы распространилась информация о том, что Аббасов снова активизировался и участвует в еще одном плане Кремля против Баку.

Но это еще не все. Имеется информация, что Мамедовым грозит арест. Причина заключается в том, что американские сенаторы требуют расследовать связи «Trump Organization» с Мамедовыми в Азербайджане.

В американской прессе в прошлом месяце публиковались статьи по этому поводу. В статье имеются такие серьезные обвинения в адрес Мамедовых, что если власти расследуют это, Мамедовы надолго окажутся за решеткой.

По информации осведомленного источника, Мамедовы собираются продать всю свою собственность в Азербайджане, начиная с отелей и заканчивая ресторанами.

«Они поняли невозможность дальнейшего ведения бизнеса в Азербайджане», — отметил источник.

Про финансовые поступления бывшего министра за эти годы обнародовано много фактов. До того, как министр лишился своей должности, один из его самых ярых критиков – председатель партии Хафиз Гаджиев заявлял о том, что у Зии Мамедова имеется в Баку и его окрестностях недвижимость на 2 миллиарда. Интересно, что к другим представителям рода Мамедовых такого предвзятого отношения нет, они продолжают спокойно жить и заниматься своим бизнесом…