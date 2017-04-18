К содержанию

В Стамбуле горит торговый центр

В стамбульском районе Багджылар горит торговый центр, передает Тренд.

На место пожара направлены пожарные бригады и спасатели.

Люди эвакуированы из здания центра.

Причина пожара и другие подробности не сообщаются.

Дата: 2017/04/18 11:54

Раздел: Мир

Просмотров:

191

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

minval.az-default-thumbnail

Facebook удалил 30 тыс. фейковых аккаунтов перед выборами во Франции

Социальная сеть Facebook закрыла около 30 тысяч фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во

xw_1036175

В Израиле вновь говорят про «геноцид армян»

Армянские лоббисты проникли в Кнессет Несмотря на отрицание Израилем «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши –

minval.az-default-thumbnail

Трамп и Эрдоган считают, что Асад должен ответить за химатаку в Идлибе

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров заявили о необходимости

minval.az-default-thumbnail

Северокорейские ракеты вынудят Японию развернуть войска

Правительство Японии допустило приведение в действие военных сил страны в том случае, если в ее территориальные воды

minval.az-default-thumbnail

Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме по телефону

Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме.

29f8b19ef1c7607d97a51ed6527f9aee

Жириновский направил поздравления Эрдогану

Лидер ЛДПР рассчитывает на развитие отношений между странами

149140444158e50699692de8.28095589

Эрдоган потребовал от ОБСЕ «знать свое место»

Реакция президента Турции на критику представителей организации

401226571

В Анкаре возмутились оценкой референдума ОБСЕ

Это неприемлемо!

Istanbul protest

В Стамбуле протестуют недовольные итогами референдума

Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле, сообщает в понедельник