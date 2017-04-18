В Стамбуле горит торговый центр

В стамбульском районе Багджылар горит торговый центр, передает Тренд.
На место пожара направлены пожарные бригады и спасатели.
Люди эвакуированы из здания центра.
Причина пожара и другие подробности не сообщаются.
Дата: 2017/04/18 11:54
Раздел: Мир
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