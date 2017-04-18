С 2007 года Европейский союз выделил 90 млн. евро для 70 гражданских организаций Азербайджана, заявила на конференции «Законодательство Азербайджанской Республики по НПО и приведение их в соответствие со стандартами Европы» заявила глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Малена Мард. Об этом сообщает Репорт.

По ее словам, эти деньги были выделены на различные проекты,такие как трудоустройство женщин в сельской местности,тренинги журналистов и работников социальных структур. Она добавила, что ЕС намерена продолжить сотрудничество в этом направлении.

Посол сообщила, что ЕС открыл финансирование на уровне 10,5 млн. евро на такие проекты как образование и трудоустройство на местах: «Эти проекты идут на благо азербайджанского гражданского общества».

М. Мард поблагодарила Администрацию президента, министерство юстиции и парламент за сотрудничество.