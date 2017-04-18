В понедельник в Подмосковье сотрудниками ФСБ был задержан предполагаемый организатор теракта в санкт-петербургском метро гражданин России Аброр Азимов. По данным издания “Коммерсантъ”, его вычислили, отрабатывая телефонные контакты Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв. Во вторник новому фигуранту суд изберет меру пресечения, а его ранее арестованным соратникам следствие планирует начать предъявлять официальные обвинения. Во всяком случае, их адвокатов телефонограммами вызвали в центральный офис СКР.

Аброра Азимова сотрудники ФСБ задержали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья. Азимов с момента теракта в санкт-петербургском метрополитене 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение — в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился. Известно было лишь то, что он, как и двое других предполагаемых соучастников преступления, Садык Ортиков и Шохиста Каримова, которых арестовали по подозрению в терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), работали в кафе «Лесное» на Минском шоссе и жили где-то рядом с заведением.

В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

По данным ФСБ, Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в санкт-петербургском метрополитене. В свою очередь, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что задержанный — соучастник преступления, однако его роль еще устанавливается следствием. Азимова после задержания доставили на допрос в СКР, а уже во вторник следствие собирается ходатайствовать перед Басманным райсудом о его аресте.

По данным источников издания, Аброр Азимов был единственным из участников террористического подполья, с кем Акбаржон Джалилов связался по телефону перед самоподрывом, очевидно, сообщив о том, что он готов к проведению акции,— ее жертвами стали 14 человек. Чуть позже, видимо, Азимов передал информацию другим предполагаемым участникам террористического подполья, в том числе повару Садыку Ортикову, которого задержали.

Этнический узбек Азимов, так же как и Джалилов, родился и вырос в Ошской области Киргизии, а в 2013 году, отказавшись от гражданства этой страны, получил российское. Гражданином РФ являлся и Джалилов. Очевидно, что российские паспорта облегчали исполнителю и предполагаемому организатору теракта подготовку к преступлению, считают в спецслужбах.

Как сообщил адвокат одного из фигурантов громкого расследования, он получил телефонограмму, в которой говорилось о том, что ему необходимо во вторник прибыть в центральное здание СКР для проведения следственных действий. По его словам, это может быть очная ставка с задержанным Азимовым, а после этого — предъявление официального обвинения.

Распределение ролей в террористической группе Следственный комитет уже установил. Об этом участники расследования даже отчитались перед председателем СКР Александром Бастрыкиным, но тот, по данным издания, сказал, что преступление не будет считаться полностью раскрытым, пока под стражей не окажутся все его участники, включая организаторов.