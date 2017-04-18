Армянские лоббисты проникли в Кнессет

Несмотря на отрицание Израилем «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) сами израильтяне признают его и поддерживают армян. Народ твердо признает факт «геноцида». Об этом на днях в беседе с «Арменпресс» сказал израильский исследователь-геноцидолог, преподаватель Яир Аурон.

«Уверенно могу утверждать, хотя это и больно для меня, что в этом и в ближайшие годы Израиль не признает «геноцид армян». Но у народа свое мнение об этом. Еще 30 лет назад наш народ понятия не имел о преступлении против армян, но сегодня об этом знают все. С тех пор во многих СМИ и в телеэфире стали говорить об этом. И израильтяне пришли к выводу, что «геноцид армян» действительно имел место. Сегодня в вузах и школах Израиля изучают только геноцид евреев. Но в университете, где я преподаю, уже открыто отделение, где будет обсуждаться и изучаться «геноцид армян», – сказал Аурон.

Возможно ли признание Израилем геноцида армян в Османской Империи? Отвечая на этот вопрос minval.az израильский журналист-востоковед Михаил Бородкин заявил, что чисто теоретически признание «геноцида армян» вполне возможно. «Но когда это произойдет — я предсказать не берусь. Такая тенденция есть. Да и в Кнессете проходили заседания на эту тему», отметил эксперт.

В свою очередь глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», эксперт в области международных отношений Арье Гут заявил minval.az, что в прошлом году израильский парламент не поставил вопрос на голосование, так как представивший позицию правительства министр без портфеля Цахи Ханегби предложил обсудить вопрос в Комиссии по образованию. «Кстати, сам Ханегби в своем выступлении не использовал слово “геноцид”, а просто назвал события 1915 года “трагическими событиями”.

По мнению Гута, уже не первый год лоббисты армянской диаспоры в Кнессете поднимают вопрос о признании так называемого «армянского геноцида». «Среди них особо выделяется израильский исследователь Яир Аурон, которому Республика Армения предоставляет финансовые и академические возможности. В Израиле все прекрасно знают, кто такой Яир Аурон. Несколько лет назад при поддержке властей Армении он написал проармянскую версию трагических событий Турции 1915 года под названием «Неприемлемое безразличие». Текст был опубликована на иврите, а затем переведен на армянский язык. Два года назад Яир Аурон был приглашен в Армению, где ему была присуждена Государственная премия и он был принят Сержом Саргсяном, который поблагодарил Аурона за «бесценную работу и заслуги»», — рассказал эксперт.

По словам Арье Гута, несколько лет назад он лично столкнулся с Ауроном по данному вопросу на открытой лекции в Тель-Авивском Университете. «Я заявил Яиру Аурону в присутствии израильских студентов, что, имея тесные связи с режимом Саргсяна, он, историк, никогда «не слышал» о массовой резне азербайджанцев в азербайджанском городе Ходжалы. Если Яир Аурон боится этнических чисток, о которых он часто пишет в левацкой газете Haaretz, о которых армяне ему рассказали, то он должен знать, что многочисленные независимые источники, показания очевидцев трагедии и свидетельства самих армянских военных, участвовавших в захвате азербайджанского города Ходжалы, подтверждают: целью намеренного уничтожения гражданского населения города Ходжалы было их массовое истребление только по той причине, что они были азербайджанцами. Я напомнил Аурону, что одним из тех, кто организовал геноцид в Ходжалы, был нынешний президент Армении Серж Саргсян, руки которого по локоть в крови убитых азербайджанцев – детей, стариков, женщин города Ходжалы»- отметил Арье Гут.

Возвращаясь к перспективе признания так называемого «геноцида армян» израильским Кнессетом, израильский эксперт отметил, что он еще шесть лет тому назад выступал в качестве приглашенного эксперта по Южному Кавказу на заседании перед членами Комиссии по образованию, культуре и спорту Кнессета Израиля. «Я подчеркнул, что признание так называемого «геноцида армян» не только подорвет, но и уничтожит и без того напряженные турецко-израильские отношения. У турецкого и еврейского народов есть богатая 500-летняя история взаимоотношений и взаимопонимания. Не надо забывать исторические факты. В свое время турецкий султан спас евреев Испании от полного уничтожения, предоставив им все гражданские права. Во время Второй мировой войны, когда в Европе евреи подвергались страшному и варварскому уничтожению, Турция защищала и спасала евреев», — подчеркнул Гут.

По мнению Гута, признание так называемого «геноцида армян» серьезно подорвет как стратегические, так и партнерские отношения Израиля с Азербайджаном. «Сегодня это факт, что ни одна страна на территории Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Израилем, как Азербайджанская Республика. Азербайджан сегодня – настоящий региональный лидер Южного Кавказа, имеющий серьезные геополитические и геоэкономические перспективы.

«Израиль имеет еще несколько причин, чтобы искать более тесные взаимоотношения с Азербайджаном. Азербайджан играет важную роль в качестве надежного поставщика энергетических ресурсов, включая обеспечение 50% поставок нефти, потребляемой Израилем. Азербайджан также служит стержнем энергетической диверсификации и безопасности и для Европы. Азербайджан является не только крупным энергетическим центром в регионе, но и основным производителем нефти и природного газа», – подчеркивает израильский эксперт.

«Мне тяжело видеть и наблюдать тот факт, когда израильский историк Аурон бесстыдно сравнивает трагические события 1915 года в Турции со страшной страницей истории моего народа — Холокостом европейского еврейства. Тут мне хотелось бы привести данные авторитетного ученого Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана Моисея Беккера, который несколько лет назад указывал на факт возвеличивания в учебниках армянской истории и средствах массовой информации Армении активиста организации «Дашнакцутюн», известного армянского антисемита Драстамата Канаяна, больше известного по кличке «Дро». Стоит напомнить, что в годы Второй мировой войны он самолично участвовал в уничтожении тысяч евреев. И сегодня именно этот указанный «борец» за свободную Армению, ярый антисемит и фашист нужен, по мнению армянских экспертов, нынешним правителям страны как символ для оправдания своих экспансионистских планов и воспитания подрастающего поколения в духе ненависти к другим народам».

Возвеличивание одного фашиста армянам было мало, уже в мае 2016 года в столице Армении была проведена официальная церемония открытия памятника армянскому фашисту, антисемиту генералу Нжде. «Увековечение памяти армянского фашиста и антисемита генерала Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Сегодня это уже неопровержимый факт, что долгие годы в Армении над евреями осуществляют моральное насилие, которое выражается в публикации антисемитских книг, демонстрации антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване. Установка памятника армянскому фашисту и антисемиту генералу Нжде еще раз подтверждает, что в современной Армении создан масштабный культ этих фашистов, уничтожавших как представителей нашего народа, так и советских солдат.

«Кстати хочу заметить, что я сам лично знакомился с историческими документами в архивах Азербайджана. Эти фашистские головорезы Дро и Нжде, а также их приспешники уничтожали не только евреев в годы Второй мировой войны, они также принимали активное участие во время мартовского геноцида 1918 года в губерниях Азербайджана, где были с особой жестокостью убиты и изувечены десятки тысяч мирных жителей разных конфессий и народов — азербайджанские тюрки, талыши, таты, лезгины, курды, евреи.

Если сегодня руководство Армении пропагандирует фашизм, то я больше чем уверен, что завтра оно может с таким же успехом пропагандировать и «идеи» Гитлера. Стоит подчеркнуть, что культ этих фашистов осуществляется не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, точнее, руководство современной Республики Армения. Так куда же смотрят депутаты израильского парламента, неужели это не затрагивает достоинство евреев, неужели они готовы так равнодушно взирать на возрождение фашизма в Армении или факты антисемитизма в этой стране?», – подчеркивает Арье Гут.

Эксперт подчеркивает, что полное отсутствие знания проблемы, стремление заработать электоральный капитал на армянской диаспоре в Израиле являются причиной, по которой некоторые влиятельные депутаты поднимают вопрос надуманного «геноцида армян».

«Об этом я заявил, выступая на международной конференции по предотвращению антисемитизма в Москве, организованной Всемирным Еврейским Конгрессом, совместно с Российским Еврейским Конгрессом. Почему вы говорите об антисемитизме в Украине или в странах Балтии, но умалчиваете об антисемитизме в Армении. Есть исторические факты, которые подтверждены архивными документами».

Согласно публикациям СМИ, в Ереване происходит постоянное осквернение мемориальной плиты жертвам Холокоста. Неизвестные злоумышленники красной краской нарисовали на памятнике свастику, а также оставили надпись на армянском языке, оскорбляющую еврейский народ. Часто проармянское лобби в Израиле, в том числе и историк Яир Аурон, пытаются сгладить или обелить, а, скорее всего, скрыть от мирового еврейства факты вандализма и антисемитизма в Армении.

«И после этого у них есть моральное право обращаться в израильский Кнессет с требованием признать, так называемый «геноцид армян»? Как внук деда, потерявшего всю свою семью в Украине, я вспоминаю слова патриарха израильской политики, девятого президента Израиля Шимона Переса: «Невозможно сравнивать Холокост еврейского народа с трагедией другого народа». Германский фашизм уничтожил 6 миллионов евреев в Европе только потому, что они были евреями; армяне же стали жертвами политики царской России, обещавшей им создать на территории Османской империи собственное государство.

Здесь я не могу не согласиться со словами вышеупомянутого известного ученого Моше Беккера, что не могут армяне смириться с мыслью, что Катастрофа европейского еврейства признана во всем мире, а вот с так называемым «геноцидом армян» происходят постоянные казусы.

Я понимаю, что историк Яир Аурон, получив Государственную премию Армении выполняет заказ криминального режима Саргсяна. Понятно, что Аурону в Армении вряд ли расскажут о положении евреев в Азербайджане. А сейчас господин Аурон, откройте глаза и посмотрите на Азербайджан. Все прекрасно знают, что евреи никогда не чувствовали себя чужаками в Азербайджане, и сегодня они являются неотъемлемой частью азербайджанского общества. Это исторический факт, что в правительстве Азербайджанской Демократической Республики было четыре министра-еврея», — заявил Гут.

По его словам, сегодня на фоне этнического национализма и шовинизма в Армении, в Азербайджане наблюдается процесс возрождения и развития 20-тысячной еврейской общины, ее культурной и религиозной жизни.

«Еврейская община является одной из самых активных и влиятельных религиозных общин Азербайджана. Не зря президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно подчеркивает, что мультикультурализм и толерантность – это государственная политика и образ жизни Азербайджана. Интересно, слышал ли Яир Аурон от президента Армении, одного из непосредственных организаторов массовой резни азербайджанцев в Ходжалы, такое заявление? Вряд ли. Зачем главе моноэтнического государства говорить о мультикультурализме и толерантности, когда в стране нет представителей других народов, они либо уехали из-за армянского шовинизма или были изгнаны из Армении?

Мы должны думать о национальных интересах Израиля, а не потакать желаниям армянского лобби. Есть данные Антидиффамационной лиги США, согласно которым Армения занимает первое место по уровню антисемитизма на постсоветском пространстве. Эта страна является моноэтнической, где евреев можно на пальцах сосчитать. Хорошо, что в моей стране еще есть конструктивные политические силы, особенно в правительстве, которые хорошо понимают, что стратегические интересы Израиля в отношении Азербайджана и Турции намного важнее, чем какие-то непонятные и далекие от логики “моральные обязательства” перед армянским народом и Арменией, в которой фашизм и терроризм стали частью государственной идеологии», — резюмировал израильский эксперт Арье Гут.

В.Алибекова