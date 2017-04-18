Назначение Юрия Хачатурова на должность генсека ОДКБ имеет иные цели. Если у России вновь появятся какие-либо проблемы с Соединенными Штатами или Турцией, это назначение для Москвы окажется весьма существенным. Важно, чтобы в рамках СНГ была создана, так сказать, консолидация, так как за последние месяцы с Беларусью, Казахстаном были проблемы. И назначение представителя Армении должно было выйти на передний план, так как это шкала или критерий, чтобы проверить отношение этих стран к этому», – в беседе с Первым Информационным сказал директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саргсян.

По словам М. Саргсяна, это назначение для Армении положительным быть не может: «Конечно, плохо – в том смысле, что проблемы Армении вновь используются для выяснения отношений с другими странами. Это – с одной стороны, а с другой, Хачатуров очень плохо проявил себя во время Апрельской войны: когда с его подписью в Москве было заключено перемирие – во вред Армении и в пользу Москвы и Азербайджана. Как именно он проявит себя сейчас, я не знаю, в любом случае из его заявлений можно сделать вывод, что он будет действовать в интересах России», – сказал Манвел Саргсян.

Эксперт добавил, что для Армении это новая «возможность» ввязаться в проблемы России: «Армения теряет свой суверенитет в этих вопросах и втягивается в нечто содержащее большие опасности».