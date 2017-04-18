Популярные направления гастрономического туризма в странах СНГ и ближнего зарубежья определили специалисты аналитического агентства ТурСтат. В топ-5 популярных для гастрономического туризма у россиян вошли: Грузия — 1 место, Азербайджан — 2 место, Армения — 3 место, Казахстан — 4 место и Узбекистан — 5 место.

Как отметили специалисты компании, самые популярные гастрономические туры в страны СНГ и ближнего зарубежья это поездки на одну неделю

Например, гастрономический тур на 7 дней в Азербайджан или Грузию с авиабилетами обойдется в среднем в $800, в Казахстан и Армению — $900, а в Узбекистан — $1000.

Гастрономический туризм — это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом или страной через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.