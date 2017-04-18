В России уменьшилось число людей, которые уверены, что воссоединение с Крымом принесло стране больше пользы – до 64% против 70% два года назад. Число тех, кто считает, что вреда больше – выросло с 18% до 23%.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные опроса Левада-Центра.

По мнению 41% опрошенных, средства для интеграции Крыма в состав РФ берутся «за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий». В то же время треть респондентов считает, что государство выделяет на эти цели «доходы от продажи нефти и газа», не сокращая расходы на соцсферу, науку и пр. (32%). Каждый десятый (11%) полагает, что деньги появились из «частных инвестиций российского бизнеса», говорится в сообщении.

Рассуждая о политическом будущем части Донецкой и Луганской областей, 37% россиян высказались за то, чтобы этот регион стал независимым государством. В 2014 году доля сторонников этого мнения составляла 12%.

В то же время, вдвое реже россияне стали высказывать пожелание, чтобы восток Украины стал частью РФ – 21% (в марте 2014 года 48%). Еще 21% полагает, что было лучше, если бы «этот регион оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева» (17% ранее). Лишь 7% хотели бы, чтобы «регион оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса» (8% ранее).

Опрос проводился 31 марта – 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.