«У табаководства в Азербайджане большой потенциал, мы и эту сферу должны восстановить. В советское время выращивалось примерно в десять раз больше табака, чем сейчас. В этом году табак выращивается на территории в 3 тысячи гектаров и будет получено 3-4 тысячи тонн. Мы в короткие сроки должны увеличить эту цифру до 10 тысяч. И этого можно добиться. Как и в хлопководстве, здесь также выдаются субсидии».

Об этом в понедельник заявил президент Ильхам Алиев на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе.

«Конечно, должно быть предусмотрено и строительство новых современных фабрик по производству сигарет в стране. Но не для того, чтобы наши граждане больше курили, нет, курение — это плохая привычка. Я сам не курю и никому не советую. Надеюсь, в Азербайджане число курящих сократится», — отметил глава государства.