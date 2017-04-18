Правительство Японии допустило приведение в действие военных сил страны в том случае, если в ее территориальные воды будет запущена баллистическая ракета из Северной Кореи, передает РИА «Новости»со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что кабмин обсуждает возможность введения так называемого состояния надвигающейся вооруженной атаки, при котором ВС Японии может быть отдан приказ о приведении в действие.

29 марта 2016 года в Японии вступил в силу пакет законов об обеспечении безопасности, который расширяет возможности использования сил самообороны, в том числе за рубежом для защиты своих союзников. Он также ввел три степени опасности, при которых вводятся регламентации для сил самообороны.