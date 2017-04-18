Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров заявили о необходимости привлечения лидера Сирии Башара Асада к ответственности после инцидента с химоружием в провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

Также политики обсудили вопросы противодействия группировке «Исламское государство» и сотрудничество против «всех групп, которые используют терроризм для достижения своих целей».