Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме. Об этом сообщает CNN Turk.
Дата: 2017/04/18 9:02
Раздел: Мир
Просмотров:
183
Новости друзей
Другие новости раздела
В Стамбуле горит торговый центр
В стамбульском районе Багджылар горит торговый центр, передает Тренд. На место пожара направлены пожарные бригады и спасатели.
Facebook удалил 30 тыс. фейковых аккаунтов перед выборами во Франции
Социальная сеть Facebook закрыла около 30 тысяч фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во
В Израиле вновь говорят про «геноцид армян»
Армянские лоббисты проникли в Кнессет Несмотря на отрицание Израилем «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши –
Трамп и Эрдоган считают, что Асад должен ответить за химатаку в Идлибе
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров заявили о необходимости
Северокорейские ракеты вынудят Японию развернуть войска
Правительство Японии допустило приведение в действие военных сил страны в том случае, если в ее территориальные воды
Жириновский направил поздравления Эрдогану
Лидер ЛДПР рассчитывает на развитие отношений между странами
Эрдоган потребовал от ОБСЕ «знать свое место»
Реакция президента Турции на критику представителей организации
В Анкаре возмутились оценкой референдума ОБСЕ
Это неприемлемо!
В Стамбуле протестуют недовольные итогами референдума
Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле, сообщает в понедельник