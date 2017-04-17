Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.

Протесты были инициированы в связи с недовольством граждан результатами прошедшего накануне референдума.

Демонстранты прошли через районы Бешикташ и Кадыкей с плакатами, на которых было написано «Нет, мы победим».

В сообщении агентства отмечается, что представители турецкой оппозиции потребовали аннулирования результатов референдума, заявив о нарушениях при подсчете голосов.