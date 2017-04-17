Турция может провести референдум по вопросу прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как передает ТАСС, об этом заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

«54 года нас заставляют ждать у дверей ЕС. Но теперь мы сядем, поговорим и проведем всенародное голосование и по этому вопросу. Одна из стран-основателей ЕС — Великобритания — выходит из союза. Вышла Норвегия. У нас решает народ, мы спросим у него и сделаем так, как он скажет», — заявил Эрдоган, имея в виду возможное голосование по выходу из переговорного процесса с ЕС.

Он указал, что ЕС «либо будет держать данные обещания. либо будет страдать от последствий». «Нельзя поддерживать террористические организации, и Турция не позволит появиться никаким террористическим образованиям у своих границ», — заявил президент.

Коснувшись темы военной операции Турции в Сирии «Щит Евфрата», Эрдоган заявил, что «она не последняя». «Мы готовы провести любые операции и сделать все, чтобы избавиться от террористов, кормящихся возле наших границ. Мы усилим работу на этом направлении в ближайший период», — сказал он.