МИД Турции назвал «неприемлемыми» комментарии миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) о референдуме, который состоялся в Анкаре в воскресенье.

Об этом сообщает Reuters.

«Говорить, что референдум был ниже международных стандартов, это неприемлемо», — цитирует агентство заявление турецкого внешнеполитического ведомства. По данным агентства, в министерстве также отметили, что наблюдателям не хватало объективности и беспристрастности.

Ранее в БДИПЧ ОБСЕ сообщили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.