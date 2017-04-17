США в перспективе могут нанести удары по восточной части России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит сайт партии в понедельник, 17 апреля.

«Что сейчас делают американцы? Они проверяют всех на вшивость и смотрят, как другие страны отреагируют на это (…) Первые удары они будут наносить и наносят по мусульманскому миру, там для них сейчас враг номер один. Следом Дальний Восток, это тоже входит в их план обострения конфликта», — сказал лидер либерал-демократов.

По его мнению, Вашингтон продолжит «раздувать конфликты» в различных странах, ослабляя их. «Это нужно США, чтобы держать союзников в узде, оставаясь сильнее», — добавил он.