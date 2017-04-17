Жители территории, именуемой «Советская», города Баку обратились с письмом к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Мы, группа жителей квартала, именуемого бывшая «Советская», города Баку, приветствуем Вас с глубоким почтением, передаем Вашему превосходительству самые добрые пожелания.

Хотим довести до Вашего внимания, что данное Вашим превосходительством поручение о приостановлении работ по сносу мечети Гаджи Джавад, расположенной по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига, 79, и создании комиссии для изучения сложившейся вокруг этого ситуации было воспринято верующими с чувством признательности. Члены созданной по Вашему указанию комиссии в ходе беседы с нами сообщили, что в соответствии с решением, которое Вы примете, мечеть либо будет восстановлена, либо на прилегающей к ней территории будет построена новая.

Ваше превосходительство, благодарим Вас за внимание, и выражаем уверенность в том, что принятое Вами решение, касающееся мечети Гаджи Джавад, как всегда, будет мудрым, гуманным и благим для нашего народа.

Хотим довести до Вашего внимания, что прихожане мечети Гаджи Джавад – это люди, которые всегда были преданными нашей государственности, уважали законы. Однозначно заявляем, что те, кто хотели создать противостояние в вопросе, связанном с мечетью Гаджи Джавад, — это не жители квартала, совершающие намаз и молящиеся в нашей мечети. Это не что иное, как провокация внутренних и внешних кругов, намеренных бросить тень на грандиозную работу, осуществляемую с большим почтением к нашим священным религиозным ценностям в преддверии проведения в Азербайджане Игр исламской солидарности. Иншаллах, попытки недоброжелателей, не переносящих успехи нашего независимого государства, никогда не увенчаются успехом!

Мы, верующие, высоко оцениваем проводимые в Азербайджане, в том числе в нашей столице городе Баку, широкомасштабные работы по строительству и реконструкции, как меры, служащие благосостоянию нашего народа, его более комфортной жизни на уровне, отвечающем велению времени, выражаем Вам глубокую признательность за построенные в изящном стиле, реставрированные с большой любовью и заботой места поклонения. Выражаем Вашему превосходительству, достойно продолжающему начатую с Бибиэйбата миссию нашего общенационального лидера Гейдара Алиева по возрождению духовных ценностей, а также Первому вице-президенту страны госпоже Мехрибан Алиевой, покровительствующей культурно-религиозным памятникам, глубокую признательность и почтение верующих.

Ваше превосходительство, растущий в мире авторитет Азербайджана под Вашим руководством, наши успехи в экономической, политической сфере, моральное лидерство очень ценны для нас, как и для каждого азербайджанца. Внимание, проявляемое Вами к возрождению исторического, национально-культурного, религиозно-духовного наследия, Ваша материальная и моральная поддержка – это дела, угодные Аллаху. Масштабы и высокий уровень осуществляемой повсюду в стране созидательной работы радуют нас, мы всем сердцем одобряем ее.

Уважаемый господин Президент, мы всегда возносим молитвы за то, что судьба даровала нашей Родине такого мудрого главу государства как Ваше превосходительство, который придает значение духовным ценностям, благодаря которому мы во всех сферах жизни испытываем моменты, преисполненные гордостью. Мы очень гордимся тем, что идеи мультикультурализма и исламской солидарности, которым вы всегда придаете особое значение, пропагандируются именно из нашей Родины – Азербайджана.

От имени жителей квартала, именуемого бывшая «Советская», города Баку, еще раз выражаем Вашему превосходительству глубокое почтение, да поможет Аллах в Вашей успешной деятельности, которая ценна для нашей Родины и государства».