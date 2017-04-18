Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о переходе госслужащих на 24-часовой рабочий день и создании специальных отделов для контроля за их деятельностью. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает информационное агентство «Фергана».

Как отметил глава государства, в течение двух ближайших лет чиновники будут работать круглыми сутками, и без его разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Мирзиёев также сообщил, что для контроля за их работой в региональных органах власти будут созданы «специальные отделы».

«Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать либо освободите свое место», — заявил узбекский лидер. По его словам, управленцы «погрязли в грязи и коррупции». Президент добавил, что чиновники остаются на своих местах только потому, что в республике наблюдается дефицит кадров. «Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — пообещал Мирзиёев.