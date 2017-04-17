Действующие власти Армении не могут опираться на наследие, оставленное Кареном Демирчяном. Об этом заявил в беседе с журналистами 17 апреля бывший военный прокурор Армении, соратник бывшего президента Левона Тер-Петросяна Гагик Джангирян, который в день 85-летия Карена Демирчяна почтил его память. «Армения, которую построил, о которой мечтал Демирчян, была совершенной другой. Это была многолюдная, строящаяся, процветающая, работающая страна. А сегодняшнюю Армению сами видите: малонаселенную, бедную, в которой люди лишены работы. Как может быть эта Армения той страной, о которой мечтал Демирчян? Это просто невозможно», — сказал Джангирян, коснувшись периода нахождения Карена Демирчяна на должности первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Армении (1974 – 1988) и промолчав об усилиях правившего в 90-ые годы Армянского общенационального движения Тер-Петросяна, сделавшего все, чтобы «от Армении Демирчяна» ничего не осталось.

Говоря же о трагедии 27 октября 1999 года, он подчеркнул: «27 октября 1999 года изменило все политическое поле. Блок «Единство», пришедший к власти на голосах доверия и поддержки, был обезглавлен. Потом уже по субъективным и объективным причинам он раздробился, ушел с политической арены».

Издание News.am напоминает, что 27 октября 1999 года в парламенте Армении был совершен теракт. Тогда группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла председателя Национального Собрания Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, вице-спикеров НС Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генриха Абрамяна.