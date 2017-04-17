За 25 дней до церемонии открытия, флешмоб с участием более чем 200 молодых людей был организован совместно Организационным комитетом Игр исламской солидарности Баку 2017 и управлением государственного исторического архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основная цель этого мероприятия состояла в том, чтобы отпраздновать оставшиеся 25 дней до Игр Баку 2017, повысить осведомленность общественности о предстоящих спортивных мероприятиях, а также создать праздничную атмосферу.

Скоординированными действиями по продвижению IV Игр исламской солидарности Баку 2017 в определенном месте была собрана группа молодых людей (флешмоб) и свыше 50 танцоров, которые приветствовали страны, участвующие в Играх, флагами каждой из стран, отправляя им тем самым послание о том, что «Баку ждет их». Следует отметить, что около 200 волонтеров Игр Баку 2017 также активно участвовало во флешмобе.

Как заявили организаторы, выбор Ичеришехера для проведения флешмоба — не случайность. Именно Ичеришехер, как образец нашей национальной архитектуры и культуры, признанный сегодня историческим заповедником, был выбран для организации флешмоба, чтобы передать неповторимый дух востока гостям Азербайджана из зарубежных стран. Архитектурный комплекс Ичеришехер, сохранившийся с древних веков, хранит множество тайн в своих стенах и узких улочках. Гости, которые посетят нашу страну в ближайшее время, увидев это восточное архитектурное чудо, смогут почувствовать себя частью истории.

Один из участников флешмобa Камран Гадирлы поделился своим впечатлениям о происходящем: «Я счастлив быть частью Игр исламской солидарности Баку-2017. Время игр приближается, и волнение нарастает. Главная цель моего присутствия здесь — это разделить со всеми наше волнительное предвкушение Игр. Я уверен, что гости, которые приедут на Игры, будут поражены красотой нашего родного города».