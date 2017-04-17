В Азербайджане необходимо упростить экспортные процедуры. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в заключительной речи на состоявшемся в понедельник в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

По словам главы государства, естественно, что продукция, которая будет экспортироваться, должна соответствовать международным стандартам.

«В противном случае у нее не будет экспортных перспектив. Функционирующие в нашей стране лаборатории должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен быть решен в скором времени. Сертификаты, выдаваемые производимой в Азербайджане продукции, должны признаваться зарубежными странами», — сказал глава государства (цитата по «Тренд»).

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что следует уделять особое внимание подготовке кадров.

«Мы должны готовить специалистов по экспорту. В целом подготовка кадров сегодня является одной из самых важных стоящих перед нами задач. Потому что страна развивается, создаются новые предприятия, и осуществляющие на этих предприятиях деятельность кадры должны быть подготовленными. В частности, обучение подготовленных кадров имеет важное значение на предприятиях экспортной направленности, и государственные органы должны быть активными в этом деле», — сказал Президент Азербайджана

По его словам, экспортные процедуры необходимо упростить.

«В этом направлении также предпринимаются шаги. Сейчас перед экспортом нет искусственных преград, как в предыдущие годы. Но в то же время должны быть приняты как институциональные меры, так и все соответствующие госструктуры в реальной жизни должны приложить дополнительные усилия для стимулирования и упрощения экспорта», — сказал глава государства.

Во вступительной речи, по словам Президента, он отметил, что Азербайджан создаст торговые дома во многих странах

«Первый торговый дом в ближайшие недели будет создан в Беларуси. Создание таких домов в других постсоветских странах — в России, Украине, Казахстане — стоит на повестке дня. Это будет как пропагандировать нашу страну, так и создаст новые возможности для экспортеров. Наряду с этим наши торговые дома должны обязательно быть в больших странах Азиатского континента. Сейчас в странах Персидского залива проявляется большой интерес к нашей продукции. На самом деле источником этого интереса также является наша деятельность. Потому что в последнее время нам удалось наладить хорошее деловое сотрудничество со странами Персидского залива, в том числе и в этом направлении, и добиться вывода туда азербайджанской продукции. В частности в этих странах имеется большой интерес к нашей сельскохозяйственной продукции, и потребительский рынок стран Персидского залива достаточно велик. Большинство продукции, которую они завозят, импортируют из других стран, производим и экспортируем мы. Поэтому мы должны активно выйти на эти рынки. Для этого же обязательно должны быть созданы торговые дома в странах Персидского залива», — сказал Президент Ильхам Алиев.