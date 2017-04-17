«В Азербайджане существует хороший инвестиционный климат. За последние годы мы инвестировали более 200 млрд. долларов. Часть этих инвестиций вложена в нефтяной, часть – в ненефтяной сектор. В целом, в Азербайджане инвестиционный климат очень положительный. Влиятельные международные структуры высоко оценивают нашу работу. По Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в Давосе Азербайджан занял 37-е место. За год мы поднялись на 3 ступени. То есть, в целом экономическая либерализация, реформы, хороший инвестиционный климат и то, что мы находимся в первых рядах по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения на пространстве СНГ, конечно, создают дополнительные условия для привлечения иностранных и внутренних инвесторов», — сказал на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе президент Ильхам Алиев. Об этом сообщает АПА.

Глава государства отметил, что местные исполнительные органы также должны постоянно держать этот вопрос в центре внимания.

По словам президента, в будущем оценка, данная деятельности местным исполнительным органам, будет опираться на фактор – сколько инвестиций привлечено в тот или иной район. Местные исполнительные органы должны организовать эту работу совместно с центральными исполнительными органами.